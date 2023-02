Previsioni Meteo Trentino: da mercoledì torna il freddo

MeteoWeb

Oggi e martedì condizioni di stabilità. Da mercoledì masse d’aria più fredda e umida raggiungeranno le Alpi: lo riporta il consueto bollettino con le previsioni meteo di MeteoTrentino. Oggi soleggiato con nuvolosità alta in transito e formazione di locali foschie o nubi basse specie nelle ore più fredde. Temperature massime stazionarie o in aumento. Venti prevalentemente settentrionali deboli o al più moderati specie al mattino in quota.

Domani in prevalenza soleggiato con locali foschie o nubi basse specie nelle ore più fredde. Temperature minime stazionarie o in calo, massime in aumento. Venti deboli settentrionali.

Mercoledì brevi tratti soleggiati alternati ad annuvolamenti più fitti in serata. Giovedì e venerdì molto nuvoloso o coperto con possibili deboli precipitazioni sparse e ridotta escursione termica.