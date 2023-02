Previsioni Meteo Veneto: temperature in aumento

MeteoWeb

“Almeno fino a martedì persisteranno condizioni di alta pressione, ma con tendenza ad attenuazione e quindi a cessazione dell’afflusso d’aria di origine continentale che ha fatto calare sensibilmente le temperature negli ultimi giorni. Le caratteristiche meteorologiche salienti saranno: l’aumento delle temperature, con valori che nelle ore notturne si riavvicineranno alle medie tipiche del periodo mentre nelle ore diurne arriveranno ad essere sopra la media anche di molto; l’assenza di precipitazioni, che perdura dal 25 gennaio“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno. Temperature in aumento anche sensibile rispetto a giovedì; valori pomeridiani nella media, valori serali sotto la media anche di molto.

Domani poco o parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento anche sensibile rispetto a venerdì; valori sotto la media anche di molto fino a metà mattina e di sera, sopra la media anche di molto di pomeriggio.

Venti: In alta montagna moderati/tesi da nord. Altrove deboli/moderati, nelle valli con direzione variabile e sulla pianura da sud-ovest.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Domenica 12 sereno o poco nuvoloso. Sulla pianura nebbie locali di notte e in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento anche sensibile rispetto a sabato.

Venti: In alta montagna da nord-est, da moderati/tesi a deboli/moderati col passar delle ore. Altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Lunedì 13 non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla pianura di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Temperature in aumento.

Martedì 14 non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla pianura di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Temperature senza variazioni di rilievo sulla pianura e in aumento sui monti.