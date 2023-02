Previsioni Meteo Veneto: freddo intenso fino a domani

MeteoWeb

“Fino a giovedì, la regione si troverà ancora sotto l’influenza di correnti orientali fredde e asciutte. In seguito un’area anticiclonica in espansione sull’Europa centro-occidentale porterà tempo stabile, attenuazione dei venti e un progressivo rialzo termico“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno, o poco nuvoloso nel corso del pomeriggio sulle zone centro-meridionali. Temperature diurne prevalentemente in diminuzione rispetto a martedì. Venti in quota orientali, in pianura nord-orientali, in prevalenza moderati, ma tesi a tratti forti su costa e zone limitrofe.

Domani cielo sereno con aria tersa.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime prevalentemente in diminuzione, con diffuse gelate anche in pianura, massime stazionarie in pianura, in rialzo in montagna.

Venti: In quota moderati, a tratti tesi, dai settori orientali; nelle valli variabili, in prevalenza deboli. In pianura a inizio giornata moderati, tesi sotto costa, nord-orientali, in attenuazione fino a deboli variabili dalle ore centrali.

Mare: Mosso.

Venerdì 10 sereno, o poco nuvoloso per passaggi di velature, specie nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in rialzo in montagna, in ulteriore lieve calo in pianura, specie in prossimità della costa. Massime in rialzo.

Venti: Deboli: in quota settentrionali; nelle valli variabili; in pianura in prevalenza occidentali, o settentrionali in prossimità della costa.

Mare: Inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso a fine giornata.

Sabato 11 poco nuvoloso per tratti di nuvolosità medio-alta, senza precipitazioni; non escluse locali riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Temperature in rialzo, ma con minime ancora diffusamente inferiori a zero anche in pianura.

Domenica 12 tempo soleggiato; nelle ore più fredde possibili riduzioni della visibilità in pianura. Temperature in ulteriore aumento, ma con minime ancora inferiori a zero anche in pianura.