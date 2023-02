Meteo estremo in Argentina: in 5 giorni record di freddo e di caldo a Buenos Aires

MeteoWeb

Un record di caldo e un record di freddo nell’arco di 5 giorni. Sono le conseguenze del meteo estremo che sta colpendo l’Argentina in questi giorni. In particolare, la capitale Buenos Aires ha registrato il giorno più caldo e più freddo degli ultimi 60 anni.

Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale argentino (SMN), la città di Buenos Aires venerdì 17 febbraio ha registrato +7,9°C e ha battuto il record di temperatura minima di febbraio. La temperatura minima è stata la più bassa dell’intera serie storica 1961-2022 per il mese di febbraio, battendo il precedente minimo del mese nella serie, che fu di +8,3°C il 25 febbraio 1966, rende noto il sito MetSul. Anche oggi è una giornata molto fredda in Argentina. “Oggi abbiamo avuto una delle mattine di febbraio più fredde mai registrate. Almeno 30 città hanno battuto il record storico per la temperatura più bassa del mese”, ha twittato l’SMN.

Domenica 12 febbraio, invece, a Buenos Aires era stata registrata una temperatura di +38,1°C, la più alta durante il mese di febbraio dal 1961, ha riferito l’SMN. “Questa è la temperatura più alta registrata a febbraio per la città di Buenos Aires dal 1961. Abbiamo anche avuto la notte più calda degli ultimi 60 anni”, ha twittato l’ente.

Dopo giorni di caldo opprimente, il passaggio di un fronte freddo e la formazione di un ciclone al largo di Buenos Aires ha portato pioggia e sollievo dai torridi pomeriggi che la città stava soffrendo.