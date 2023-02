Risolti i problemi di Tim in tutta Italia: ecco cos’è successo

MeteoWeb

Oggi sono stati milioni in Italia gli utenti Tim, e in parte anche Vodafone, che hanno avuto problemi di connessione ad internet. Ora, il down sembra essere rientrato. “Con riferimento al disservizio che si è verificato oggi, Tim comunica che il problema è rientrato e il servizio si è stabilizzato alle ore 16:55. Dalle verifiche effettuate, il problema ha riguardato il flusso dati su rete internazionale che ha generato un impatto anche in Italia. L’azienda si scusa con i propri clienti per il disagio arrecato“. Lo ha fatto sapere con una nota diffusa in serata il gruppo Tim.