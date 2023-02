Risparimo energetico: dieci comportamenti digitali virtuosi

MeteoWeb

Si terrà il 16 febbraio la Giornata del Risparmio Energetico e degli stili di vita sostenibili “M’Illumino di Meno”, promossa da Rai Radio2 e Rai per il Sociale e la Giornata Internazionale del Risparmio Energetico del 18 Febbraio, a cui parteciperà la Fondazione per la sostenibilità digitale.

Nell’ambito della propria attività di ricerca e guida sui temi della sostenibilità digitale, la Fondazione vuole contribuire a queste iniziative con il “Decalogo della Sostenibilità Digitale”: una serie di semplici consigli rivolti a giovani e famiglie sia per inquinare meno “con” il digitale che per inquinare meno “grazie” al digitale, ottenendo così risparmi economici anche significativi.

Il decalogo della Sostenibilità digitale

Un elemento essenziale del decalogo è rappresentato dal fatto che da una parte propone una serie di comportamenti per inquinare meno con i propri dispositivi digitali (dalla gestione accorta della banda internet all’eliminazione dei file inutili dal cloud). Dall’altra evidenzia una serie di comportamenti rispetto ai quali gli strumenti digitali permettono di essere responsabili nei confronti dell’ambiente (dalla gestione intelligente degli elettrodomestici alla differenziazione dei rifiuti).

La trasformazione digitale offre un’opportunità unica per acquisire nuovi strumenti e comportamenti per salvaguardare del pianeta, produrre ricchezza e stimolare un impatto positivo sulla società. Per questo motivo la tecnologia digitale non solo non deve essere demonizzata ma deve essere anzi utilizzata in tutte le sue enormi potenzialità.