Ritrovate le scimmie tamarine rubate dallo Zoo: arrestato il ladro | DETTAGLI

MeteoWeb

Stanno bene le due scimmie tamarine rubate lo scorso 31 Gennaio dallo zoo di Dallas, il cui valore era stimato di circa 10.000 dollari. Davion Irvin, 24 anni, è stato incarcerato nella prigione di Dallas giovedì sera. I suggerimenti del pubblico hanno aiutato gli investigatori a identificare Irvin come l’uomo colpevole della scomparsa delle scimmie dallo zoo di Dallas. La polizia è riuscita nella cattura del ladro grazie ad una soffiata.

Gli agenti lo hanno visto salire su un treno e lo hanno raggiunto in Pacific Avenue. È stato portato in questura per essere interrogato. Irvin sta ora affrontando sei accuse di crudeltà sugli animali collegate al caso della scimmia tamarin.