In orbita il 4° satellite meteo Elektro-L, “occhi” puntati su eventi estremi e Space Weather

MeteoWeb

Ieri è entrato in orbita il 4° satellite meteo russo Elektro-L: opererà in orbita geostazionaria a un’altitudine di circa 36mila km a 165,8° est sopra l’Oceano Pacifico. Il raggruppamento della serie sarà in grado di ricevere dati sulla zona tropicale della Terra con una frequenza da 10 a 30 minuti, dove si registra il maggior afflusso di radiazione solare, dove nascono potenti tifoni e uragani.

Un altro compito di “Elektro-L” è il monitoraggio dello Space Weather: monitorerà l’attività solare e i processi geofisici ad essa associati.

Le apparecchiature di scansione consentiranno di condurre un’osservazione multiscala continua della Terra e di ricevere informazioni dai satelliti 24 ore su 24, elaborando immagini multispettrali del disco terrestre. Le immagini nel visibile e nell’infrarosso della superficie e dell’atmosfera del pianeta sono importanti fonti di informazioni quantitative sulle caratteristiche termodinamiche dell’atmosfera per le previsioni meteo e il monitoraggio di fenomeni pericolosi.