Satellite russo si disintegra in orbita, la sua missione rimane un mistero

Un misterioso satellite russo è andato in pezzi all’inizio del mese scorso, creando una nube di detriti che potrebbe rimanere nell’orbita terrestre per molto tempo. Kosmos 2499 si è disintegrato la notte del 3 gennaio, secondo il 18th Space Defense Squadron (18th SDS) della US Space Force, che monitora gli oggetti di fabbricazione umana in orbita.

L’evento ha generato almeno 85 pezzi di detriti tracciabili. La nube di spazzatura spaziale orbita a 1.169 km sopra la Terra, così in alto che probabilmente ci vorrà un secolo o più affinché la resistenza li porti a bruciare in atmosfera.

La Space Force non ha fatto ipotesi sulla causa della frammentazione, e questo non è l’unico mistero che circonda Kosmos 2499.

Il misterioso satellite russo Kosmos 2499

Il satellite è stato lanciato in orbita terrestre nel maggio 2014 con un veicolo Rockot russo insieme a 3 satelliti per comunicazioni militari Rodnik, secondo Anatoly Zak di RussianSpaceWeb.com.

Kosmos 2499 non è stato elencato come payload: i localizzatori satellitari statunitensi lo hanno inizialmente catalogato come un pezzo di detrito chiamato Oggetto E, ha spiegato Zak. In seguito i “detriti” hanno iniziato a fare manovre, apparentemente avvicinandosi allo stadio superiore Briz-M del Rockot.

“Entro la fine di ottobre 2014, gli Stati Uniti hanno riclassificato ufficialmente l’Oggetto E come ‘payload’ invece che come ‘frammento’ e alla fine lo hanno catalogato come Kosmos 2499 (con un’ortografia ‘tradotta’ come ‘COSMOS 2499’),” ha proseguito Zak. “L’esercito americano ha in seguito ricontrollato i parametri orbitali del misterioso satellite 3 o 4 volte al giorno!”

Le analisi degli elementi orbitali indicano che Kosmos 2499 è arrivato a soli 0,76 km dal Briz-M il 9 novembre 2014, secondo Zak. Il veicolo spaziale si è presto allontanato, ma si è avvicinato ancora di più il 25 novembre, arrivando a 0,53 km dal corpo del razzo.

Tali attività hanno portato all’ipotesi secondo cui sia Kosmos 2499 che Kosmos 2491, un oggetto apparentemente simile che è stato lanciato in orbita terrestre nel dicembre 2013, stessero testando una tecnologia che potrebbe consentire ai veicoli spaziali di avvicinarsi e forse anche disabilitare altri satelliti. In effetti, Oleg Ostapenko, allora capo dell’agenzia spaziale federale russa Roscosmos, ha commentato tali voci in una conferenza stampa nel dicembre 2014.

“Secondo Ostapenko, i satelliti sono stati sviluppati in collaborazione tra Roscosmos e l’Accademia delle scienze russa e sono stati utilizzati per scopi pacifici, inclusa la ricerca non specificata da parte di istituzioni educative,” ha scritto Zak. “‘Hanno completato la loro missione’, ha detto Ostapenko, senza specificare quale fosse stata quella missione“.

Satelliti e detriti spaziali

Nonostante le parole di Ostapenko, Kosmos 2499 è rimasto attivo, a intermittenza, per molti altri anni. Ad esempio, il satellite ha condotto alcune manovre all’inizio del 2017, secondo Zak.

I giorni operativi di Kosmos 2499 sono però ormai finiti, e la sua fine ha aggiunto ancora più detriti a un ambiente già nel caos.

Secondo l’Agenzia Spaziale Europea, circa 36.500 pezzi di spazzatura spaziale larghi almeno 10 cm orbitano intorno al nostro pianeta, e si tratta solo degli oggetti abbastanza grandi da essere monitorati. L’orbita terrestre probabilmente ospita più di 130 milioni di oggetti di almeno 1 mm di diametro.

Anche i frammenti all’estremità inferiore dello spettro di dimensioni possono danneggiare i satelliti e altri veicoli spaziali, considerando la velocità con cui si muovono gli oggetti in orbita. Ad esempio, la Stazione Spaziale Internazionale, che orbita ad un’altitudine media di circa 400 km, viaggia a circa 28mila km/h.