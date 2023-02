Scienza: i lupi adesso mangiano anche le lontre marine

MeteoWeb

I lupi su un’isola dell’Alaska hanno fatto precipitare una popolazione di cervi e sono passati a mangiare principalmente lontre marine in pochi anni, una scoperta che gli scienziati dell’Oregon State University e dell’Alaska Department of Fish and Game ritengono sia il primo caso in cui le lontre marine diventano la principale fonte di cibo per un predatore terrestre. I risultati sono stati pubblicati sui Proceedings of the National Academy of Sciences.

Lo studio

Utilizzando metodi come il monitoraggio dei lupi con collari GPS e l’analisi del loro scat, i ricercatori hanno scoperto che nel 2015 i cervi erano il cibo principale dei lupi, rappresentando il 75% della loro dieta, mentre le lontre marine ne costituivano il 25%. Entro il 2017, i lupi sono passati a consumare principalmente lontre marine (57% della loro dieta) mentre la frequenza dei cervi e’ scesa al 7%. Questo schema e’ rimasto fino al 2020, la fine del periodo di studio.

“Le lontre marine sono un famoso predatore nell’ecosistema vicino alla costa e i lupi sono uno dei piu’ famosi predatori all’apice nei sistemi terrestri”, ha affermato Taal Levi, professore associato presso l’Oregon State. “Quindi, e’ piuttosto sorprendente che le lontre marine siano diventate la risorsa piu’ importante per nutrire i lupi. Hai i migliori predatori che si nutrono di un grande predatore”.

Le interazioni predatore-preda

Durante il 1800 e gran parte del 1900, le popolazioni di lontre marine in questa regione furono spazzate via dalla caccia al commercio di pellicce. A differenza dei lupi negli Stati Uniti continentali, i lupi dell’Alaska sudorientale non sono stati cacciati fino all’estinzione locale. Solo negli ultimi decenni, in particolare con la reintroduzione e la protezione legale delle lontre marine, le popolazioni di entrambe le specie si sono riprese e si sono nuovamente sovrapposte, offrendo nuove opportunita’ di interazione predatore-preda tra le due specie.

“La cosa che mi ha davvero sorpreso e’ che le lontre marine sono diventate la principale preda dei lupi su quest’isola”, ha detto Gretchen Roffler, biologo di ricerca sulla fauna selvatica del Dipartimento di pesca e selvaggina dell’Alaska. “Occasionalmente, mangiare una lontra marina morta spiaggiata non e’ insolito. Ma il fatto che i lupi ne mangino cosi’ tante indica che e’ diventato un modello di comportamento diffuso in questo branco e qualcosa che hanno imparato a fare molto velocemente”.