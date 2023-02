Sicilia flagellata dal Ciclone: allagati ospedali nel Ragusano, albero crolla su auto a Palermo | VIDEO

MeteoWeb

Sicilia flagellata dal Ciclone di Malta: 450 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore, con maggiori criticità a Catania, Siracusa e Ragusa. nel Ragusano è stata soccorsa dai pompieri una partoriente bloccata nella sua auto in panne. A Palermo (video in alto) un albero è crollato su un veicolo: salvi padre e figlia.

Allagata la cabina centrale elettrica a servizio dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. A scopo precauzionale si stanno allestendo gruppi elettrogeni per garantire funzionalità in caso di blackout. Sono state momentaneamente sospese le sedute operatorie. Infiltrazioni d’acqua in Terapia intensiva a Modica e nella Rsa di Comiso. A Vittoria si è allagato l’ufficio vaccinale di Via Nicosia.

“La Protezione civile regionale rappresenta un fiore all’occhiello della nostra amministrazione e anche in quest’occasione sta dimostrando competenze e abnegazione. Per questo motivo voglio ringraziare tutto il personale del dipartimento e i volontari impegnati quotidianamente nei servizi di assistenza alla popolazione“: lo ha affermato il presidente della Regione Renato Schifani, intervenendo in video collegamento alla riunione con i prefetti dell’Isola per fare il punto sul maltempo che da ieri sta investendo la Sicilia. Presente anche il capo della Protezione civile della presidenza della Regione Salvo Cocina. “Ho voluto sentire direttamente – ha proseguito Schifani – dai prefetti e dai responsabili provinciali di Protezione civile qual è la situazione attuale nei vari territori. Ho chiesto loro un continuo monitoraggio delle aree di crisi e mi ha tranquillizzato il fatto che al momento non ci sarebbero pericoli per le persone, ma solamente danni, notevoli, alle infrastrutture“.

