Terremoto in Turchia e Siria, Cnr: lo sciame sismico potrebbe durare mesi

Lo sciame sismico che si è attivato fra Turchia e Siria “potrebbe durare per settimane o mesi, perfino per anni“: lo ha detto all’ANSA il geologo Andrea Billi, dell’Istituto di Geologia ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Igag-Cnr). “Speriamo – ha aggiunto – che i due grandi terremoti di magnitudo 7,8 e 7,5 abbiano rilasciato quasi tutta l’energia accumulata e che adesso vada a scemare“, ma fare previsioni non è assolutamente possibile.