Torna l’allerta smog in Emilia–Romagna. In considerazione delle previsioni di Arpae sul possibile sforamento dei valori limite giornalieri del Pm10, domani giovedì 9 febbraio entreranno in vigore le misure emergenziali nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena, fino a venerdì 10 febbraio (quando ci sarà il prossimo aggiornamento), compreso, con lo stop ai diesel Euro 5.