Buone notizie dall’orbita lunare, la sonda CAPSTONE torna a rispondere ai comandi

Gli ingegneri della NASA hanno lottato per quasi due settimane con una sonda spaziale che si rifiutava di rispondere ai comandi. CAPSTONE, veicolo spaziale sperimentale destinato a testare un’orbita per la futura stazione spaziale Gateway della NASA, non ha ascoltato le comunicazioni dalla Terra per 11 giorni.

“Il veicolo spaziale è rimasto complessivamente operativo e in rotta durante l’anomalia, inviando i dati di telemetria sulla Terra,” ha spiegato l’Agenzia, riferendosi a quanto accaduto a partire dal 26 gennaio. Il veicolo spaziale si è riavviato lunedì 6 febbraio, ripristinando la sua capacità di ascoltare i comandi.

Incidenti di percorso per CAPSTONE

Non è la prima volta che CAPSTONE (“Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment”) incontra un incidente di percorso nella sua missione, mostrando quanto sia difficile eseguire operazioni di questo tipo nello Spazio profondo vicino alla Luna.

CAPSTONE è stata lanciata in cima a un booster Electron di Rocket Lab il 28 giugno 2022, per conto della NASA. Tuttavia, il team ha perso i contatti con la sonda il 4 luglio durante una manovra di separazione degli stadi.

Risolvere quell’anomalia ha richiesto solo un giorno, ma un altro problema tecnico si è verificato due mesi dopo durante un’accensione del motore per correggere la traiettoria del veicolo spaziale. Quel problema ha costretto brevemente il veicolo spaziale a entrare in safe mode.

Quando che gli ingegneri hanno trovato la valvola che ha causato questo problema, sono riusciti a riportare la sonda sulla buona strada per essere il primo CubeSat in assoluto a raggiungere la Luna il 13 novembre 2022. Da allora, CAPSTONE ha eseguito più di 12 orbite ad alone quasi rettilineo, come esploratore per Gateway. Il doppio rispetto al programma originale.

L’orbita consente un avvicinamento al Polo Sud lunare potenzialmente ricco d’acqua, rendendo più facili gli atterraggi per il programma Artemis che potrebbe portare gli astronauti nella zona nel 2025 con Artemis III. Per fortuna CAPSTONE ha raggiunto tale orbita, poiché un’altra piccola sonda della NASA, chiamata Lunar Flashlight, ha dovuto abbandonare questo compito, a seguito di diversi problemi di propulsione.

Dato che si tratta di una missione di dimostrazione tecnologica, è normale che CAPSTONE incontri problemi di tanto in tanto. Si sono registrate altre criticità minori, ma per ora la missione rimane sulla buona strada.