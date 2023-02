Costellazione Iride: contratto di Officina Stellare con Argotec per la fornitura di telescopi spaziali

MeteoWeb

La società vicentina Officina Stellare ha annunciato di aver siglato un contratto con Argotec per la fornitura del primo lotto di una serie di telescopi spaziali destinati alla missione multispettrale ad alta risoluzione per l’osservazione della Terra, che comporrà la costellazione satellitare italiana “Iride“. Il contratto, che ha una durata di 30 mesi e un valore complessivo di circa 3.3 milioni di euro, prevede lo studio di progettazione e la realizzazione dei payload ad alta risoluzione per la costellazione “Iride”, uno tra i più importanti programmi spaziali satellitari europei di Osservazione della Terra.

Realizzata su iniziativa del governo italiano grazie alle risorse del Pnrr, la costellazione “Iride” sarà completata entro il 2026, sotto la gestione dell’Agenzia Spaziale Europea e con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana.