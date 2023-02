Tutto lo spettacolo di Perm’, il Regno dei ghiacci alle porte dell’Europa | FOTO

MeteoWeb

Sono incantevoli le immagini che arrivano in questi giorni da Perm’, importante città della Russia europea. Perm’, famosa tra scienziati e ricercatori perchè dal suo nome deriva quello del periodo geologico “Permiano” così denominato proprio grazie agli importanti ritrovamenti di fossili avvenuti nei dintorni della città, è una metropoli di oltre un milione di abitanti situata sul versante occidentale degli Urali centrali, lungo il fiume Kama. Sorge 1.400 chilometri a nord/est di Mosca ed è l’ultimo avamposto della Russia europea prima del continente asiatico e della Siberia, oltre gli Urali.

Situata ad appena 150 metri di altitudine sul livello del mare e più o meno alla stessa latitudine di Copenaghen, Perm’ ha una temperatura media mensile di -8°C a Febbraio, il mese più freddo dell’anno. In queste condizioni quasi proibitive per la popolazione, si delineano scenari da fiaba come possiamo osservare nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo.