Ad aprile il primo volo con equipaggio di Starliner, il taxi spaziale di Boeing

MeteoWeb

È previsto tra metà e fine aprile il primo volo di prova con equipaggio di Starliner, il ‘taxi spaziale’ della Boeing che punta a fare concorrenza alla Crew Dragon dell’azienda SpaceX di Elon Musk per il trasporto di rifornimenti, astronauti e turisti in orbita. Lo hanno riferito i tecnici di NASA e Boeing durante una conferenza stampa.

Il primo volo con equipaggio, che vedrà protagonisti gli astronauti della NASA Barry Wilmore e Suni Williams, “dimostrerà la capacità di Starliner e del razzo Atlas V della United Launch Alliance di trasportare in sicurezza gli astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale”, spiega l’agenzia spaziale americana. “Dopo il successo del volo di prova con gli astronauti, la NASA avvierà il processo finale di certificazione del veicolo spaziale e dei sistemi Starliner per i voli regolari di rotazione dell’equipaggio verso la Stazione Spaziale“.

I preparativi per il test sono stati completati all’80%: il prossimo passo sarà il caricamento del propellente nel modulo di servizio. Una volta terminate le operazioni, si aprirà una finestra di circa 60 giorni per il lancio. Questo limite temporale è una precauzione per evitare problemi di corrosione delle valvole come quelli che nel luglio del 2021 avevano imposto il rinvio del secondo lancio di prova senza equipaggio. Gli astronauti Barry Wilmore e Suni Williams saranno al Kennedy Space Center la prossima settimana per un’ispezione del veicolo e un ripasso delle procedure per il lancio.

La missione durerà otto giorni e li vedrà impegnati in attività scientifiche, divulgative e commerciali sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Maggiori dettagli si avranno dopo il lancio della missione Crew-6 e il ritorno sulla Terra della Crew-5.