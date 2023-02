Il Sud Italia dopo il Medicane Helios: tantissima neve e detriti in mare visibili dallo Spazio | GALLERY

MeteoWeb

Sono davvero spettacolari le immagini MODIS scattate stamani dal satellite Aqua della NASA, raccolte in alta definizione nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo. Le fotografie satellitari mostrano il Sud Italia dopo il passaggio del Medicane Helios, e per la prima volta in questa stagione possiamo ammirare le Regioni meridionali abbondantemente innevate fino a bassa quota. Ingrandendo le immagini sono ben visibili i confini dell’innevamento, che interessa gran parte di Basilicata e Calabria, mentre le zone più innevate della Sicilia sono ancora oscurate dalla nuvolosità residua presente al suolo.

Le immagini della fotogallery mostrano anche la neve differenziata dalle nubi, grazie alla tecnica della riflettanza. Si può notare molto chiaramente, oltre all’innevamento abbondante ed esteso, anche l’enorme scia di detriti che le piogge torrenziali a valle e le mareggiate sui litorali stanno lasciando in queste ore nel mare, soprattutto sullo Jonio in Calabria meridionale e Sicilia, ma anche sulla costa meridionale dell’isola, lungo il Canale di Sicilia.