Sicilia, conta dei danni dopo la mareggiata-tsunami: 200km di costa in ginocchio | FOTO

MeteoWeb

In Sicilia è il giorno della conta dei danni. E se l’Etna è isolata da una delle nevicate più abbondanti della storia, sulle coste la situazione non è migliore. Quasi 200 chilometri di litorale sono stati flagellati da una mareggiata di proporzioni catastrofiche: le onde hanno raggiunto i 7 metri di altezza provocando inondazioni sui litorali in alcuni casi anche per 200 metri dentro la linea di costa.

La mareggiata provocata dal mar Jonio in tempesta ha devastato il messinese jonico e tutto il litorale catanese e siracusano. Tra le zone più colpite quella di Santa Tecla, frazione marinara di Acireale, e Stazzo. Proprio da Stazzo arrivano le immagini nella fotogallery a corredo dell’articolo: al porto si può notare come la furia del mare abbiamo rotto e spostato i pesantissimi massi frangiflutti per svariate decine di metri. Queste immagini spaventose testimoniano meglio di ogni altra parola quanto è accaduto nei due giorni scorsi sul litorale jonico siciliano a causa del Medicane Helios.