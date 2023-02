Maltempo Sicilia: soccorse persone isolate nel Ragusano e nel Catanese, sgombraneve e spargisale in azione anche oggi

MeteoWeb

Sono stati poco più di 200 gli interventi, nella giornata di ieri, dei vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa per fronteggiare le situazioni di emergenza legate all’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il ragusano. Ieri, in contrada Cammarana, frazione di Scoglitti, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo 3 persone disabili e una ragazza che erano rimasti intrappolati in 2 villette.

E’ partita intanto da parte delle amministrazioni comunali la ricognizione dei primi danni. A Modica, l’ex consigliere comunale Nino Gerratana, nella giornata di ieri aveva chiesto al Commissario straordinario dell’ente, di tenere le chiuse le scuole anche oggi per consentire un monitoraggio ai tecnici comunali. In alcuni istituti scolastici della Città, si sono registrate delle cadute di intonaco dei soffitti.

Per quanto riguarda il Catanese, i militari della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Nicolosi (CT), ieri, hanno prestato soccorso a diverse persone rimaste isolate nelle frazioni alle pendici dell’Etna. Le operazioni dei finanzieri del S.A.G.F., tecnici specializzati del soccorso, sono proseguite per tutto il giorno senza sosta in ulteriori comuni pedemontani. Sin dalle prime ore della mattina, su allerta del Cento Operativo Comunale di Pedara, gli interventi hanno riguardato un soggetto dializzato, con la necessità di ricevere la periodica terapia salvavita, in difficoltà perché rimasto isolato a causa delle strade impraticabili per la neve. Grazie all’ausilio delle Fiamme Gialle è stato assicurato il successivo trasporto presso il centro dialisi. Quindi è stato prestato ausilio a una famiglia in difficoltà per la presenza di un minore con evidenti sintomi influenzali, in località Tarderia. Il nucleo familiare rimasto isolato a causa della copiosa nevicata, è stato raggiunto dai finanzieri del SAGF unitamente ad altri soccorritori a bordo di mezzi cingolati, e accompagnato presso il luogo di ricovero organizzato dal citato C.O.C.

Ulteriori interventi si sono registrati a Nicolosi, a Ragalna e infine a Milia (località tra Ragalna e Belpasso) dove è stato prestato soccorso ad un nucleo familiare isolato e in tarda serata, recuperato e tratto in salvo 2 persone in che erano rimaste bloccate con il proprio autoveicolo. Le attività sono state svolte unitamente ai tecnici del CNSAS, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e ai volontari dei Rangers e delle Misericordie.

Proseguono le attività Anas per fronteggiare l’emergenza che da ieri sta interessando la zona orientale della Sicilia. Gli operatori Anas sono impegnati senza sosta, sulle strade statali di competenza intervenendo con mezzi sgombraneve e spargisale sulle tratte interessate dalle nevicate, come ls SS 288 “di Aidone”, la SS 289 “di Cesarò”, la SS 284 “Occidentale Etnea” e la SS 116 “Randazzo Capo d’Orlando”. Nel tardo pomeriggio di ieri sono inoltre arrivati due mezzi sgombraneve Anas dalla Calabria, messi a disposizione della Protezione Civile ed impiegati lungo le strade provinciali e comunali nel territorio di Catania. Da ieri, inoltre le squadre Anas sono impegnate nelle zone dove il maltempo ha causato l’ingrossamento e lo straripamento di fiumi e corsi d’acqua, che in alcune zone hanno invaso la sede stradale oltre alle tratte interessate da fenomeni franosi.

Lungo la SS 194 “Ragusana” è stato riaperto il tratto presso Catania (km 11,500) mentre permane la chiusura presso Monterosso Almo (km 59) per fenomeno franoso e a Giarratana (km 194) per allagamento. A Carlentini, sulla SS 114 “Orientale Sicula” è istituito il senso unico alternato tra il km 11,350 ed il km 11,500 con deviazione per il solo traffico leggero per chi viaggia in direzione Catania all’interno del centro urbano. Lungo la SS 115 “Sud Occidentale Sicula” è stata riaperto al traffico – in entrambe le direzioni di marcia – il tratto preso Noto (km 364) mentre permane la chiusura della statale a Gela (km 281,600) per esondazione del torrente Ficuzza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: