Supercell, il nuovo meteo film realizzato con i cacciatori di tornado arriva al Cinema | TRAILER

Il meteo estremo torna protagonista del grande schermo. Dopo l’annuncio dell’uscita nel luglio del 2024 del film Twisters,è stata annunciata la prossima uscita, il 17 marzo 2023 nelle sale e nei video on demand del film Supercell. Si tratta di un film d’azione statunitense diretto da Herbert James Winterstern, con una sceneggiatura di Anna Elizabeth James. Nel cast ci sono Skeet Ulrich, Anne Heche, Daniel Diemer, Jordan Kristine Seamón e Alec Baldwin.

Come si intravede nel trailer ufficiale, la trama è avvincente. Il protagonista è William, adolescente che ha sempre desirato seguire le orme professionali del padre, un famosissimo cacciatore di tempeste scomparso tragicamente mentre seguiva un super tornado. Ha ereditato dal padre un’attività turistica gestita da Zane Rogers (Alec Baldwin), per amanti dell’avventura che vogliono vivere in prima persona il brivido di assistere ai tornado. Zane Rogers pensa di dare a William, il compito di guidare un gruppo di ignari turisti verso la supercella più pericolosa mai vista nella storia.

Una trama semplice, quindi, ma che lascia con il fiato sospeso, con un Alec Baldwin nei panni di quello che sembrerebbe essere l’antagonista principale. L’attore statunitense nato il 3 aprile 1958 è un veterano nel campo, ed è appena diventato nuovamente padre con l’arrivo del sesto figlio insieme a Hilaria Baldwin.