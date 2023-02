Twisters, il sequel di Twister uscirà nel 2024: il TRAILER

MeteoWeb

La Universal ha annunciato ufficialmente la data d’uscita del nuovo film “Twisters” che arriverà nelle sale cinematografiche il 19 luglio 2024. Twisters sarà il sequel del lungometraggio del 1996.

Il film Atomic Twister del 2002 diretto da Sharon Lawrence e Mark-Paul Gosselaar, non era il seguito del film Twister, ma la tematica ruotava sempre attorno a una serie di tornado che danneggiano un reattore nucleare in una piccola città nel Tennessee occidentale, provocando a sua volta un quasi-crollo nella centrale.

Nel 2020 doveva essere prodotto un rifacimento di Twister del 1996

Nel 2020, era stata ipotizzata la produzione di un rifacimento del film Twister, con la regia di Gun Maverick e Joseph Kosinski. Poi, nell’ottobre 2022, i piani sono stati stravolti. Invece di un rifacimento ci sarà un sequel di Twister intitolato ‘Twisters‘.

Alla regia di Twisters lavorerà Lee Isaac Chung, mentre la sceneggiatura è stata co-sceneggiata da Mark L. Smith, che ha già lavorato a The Revenant, il film premio Oscar con Leonardo DiCaprio.

Twisters continuerà la storia di Helen Hunt nei panni della dottoressa Joanne Harding. In questo seguito, potremo seguire la donna in veste di madre vedova che seguirà sua figlia mentre acquisisce una passione per la caccia dei tornado, così come avevano fatto prima di lei i suoi genitori.

Il marito di Jo, il Dottor William Harding, muore all’inizio del film. Questo perché l’attore che originariamente ha interpretato Bill, Bill Paxton, è morto realmente nel 2017.

Cast Twister 2

La star principale del cast di Twister 2 sarà Helen Hunt, che riprenderà il ruolo di Jo dal primo film. Insieme a lei un’attrice che interpreta la figlia del personaggio, ma nessuna notizia è stata rilasciato per la scelta del personaggio.

In teoria, ci potrebbero essere molti altri volti che fanno il loro ritorno ai loro vecchi personaggi in Twister 2. Per esempio, non dovremo stupirci se ritroveremo anche in questo film Lois Smith, come zia Meg.

. In questo ambizioso progetto cinematografico lavorerà anche Frank Marshall, produttore di Jurassic World, Indiana Jones e Bourne. Mentre per la Universal sarà inclusa nella produzione Sara Scott con Jacqueline Garell, che si occuperà della supervisione, mentre Ashley Jay Sandberg lavorerà al progetto per la Kennedy/Marshall.