Svolta meteo, perturbazione in arrivo: “potremmo avere una bella nevicata”

MeteoWeb

“Probabilmente a partire dal fine settimana e, soprattutto, tra domenica e lunedì è possibile che ci sia una prima svolta con l’arrivo di una perturbazione robusta. I mesi primaverili possono ancora ripianare questa situazione di siccità se si mette a piovere“: è quanto ha dichiarato a LaPresse il meteorologo Luca Mercalli.

“Questa situazione potrebbe avere una svolta meteorologica e rompere questo muro della mancanza di perturbazioni che dura da un anno e mezzo,” ha proseguito l’esperto.

“Il 25 e il 26 febbraio potremmo avere una bella nevicata, anche un metro di neve sulle molte zone delle Alpi occidentali che sono quelle più asciutte in questo momento, e un centinaio di millimetri di acqua in pianura. Ovviamente da sola non basta, ma è una boccata… d’acqua,” ha concluso Mercalli.