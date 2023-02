Temperature a picco in Alto Adige, -22°C in Val Ridanna

MeteoWeb

Temperature a picco in Alto Adige, così come in gran parte d’Italia: è ritornato il freddo e sui rilievi si registrano temperature polari. Ai 3.399 metri dell’anticima di Cima Libera in Val Ridanna si sono registrati ben -22°C. “Lunedì alla stazione meteorologica più alta dell’Alto Adige, Signalgipfel Wilder Freiger (3400 metri), sono stati misurati 0°C, oggi -22°C,” ha commentato il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

Ai 3.328 metri di Cima Beltovo sopra l’abitato di Solda si registrano -20°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: