Meteo, Emilia-Romagna nel freezer: temperature glaciali sull’Appennino | DATI

Con la neve che ha imbiancato anche le spiagge, oggi l’Emilia-Romagna sta vivendo una delle giornate più fredde dell’anno e della stagione invernale: glaciali le temperature minime registrate in questo 9 febbraio sull’Appennino. Ecco i dati:

-15,1° C a Monte Cusna RE 2057m

-14,1°C a Buca del Cimone MO 2000m

-12,9°C a Lago Scaffaiolo MO 1794m

-12,8°C a Passo Croce Arcana MO 1749m

-12,4°C a Rifugio Battisti RE 1761m

-11,7°C a Rif. Farinati, Val di Luce PT 1650m

-10,9°C a Doganaccia, Cutigliano PT 1520m

-10,8°C a Passo delle Radici LU 1535m

-10,7°C a Monte Falco FC 1628m

-10,6°C a Lago Santo Modenese MO 1501m

-10,4°C a Pratospilla PR 1358m

-10,3°C a Lago Santo, Rif. Mariotti PR 1507m

-10,3°C a Rifugio Casermette PR 1400m

-9,9°C a Doccia di Fiumaldo MO 1371m

-9,9°C a Rif. Gaep, Selva di Ferriere PC 1375m

-9,6°C a Lago Ballano PR 1339m

-9,5°C a Passo del Cerreto MS 1250m

-9,3°C a Schia PR 1230m

-9,2°C a Lago Pratignano MO 1319m

-9,1°C a Monte Fumaiolo FC 1380m

-9,1°C a Lagdei PR 1252m

-9,0°C Le Polle, Riolunato MO 1280m

-8,8°C a Ospitaletto RE 1150m

-8,8°C a Piandelagotti MO 1219m

-8,8°C a Piane di Mocogno MO 1305m

-8,8°C a Ventasso Laghi RE 1330m

-8,7°C a Lago Paduli MS 1151m

-8,5°C a Cerreto Laghi RE 1345m

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: