Meteo, l’anticiclone porta caldo anomalo al Nord: punte di +18°C tra Piemonte ed Emilia Romagna

Condizioni anticicloniche avvolgono una vasta area dell’Europa a seguito dell’unione dell’anticiclone delle Azzorre con quello nordafricano. Inglobata anche l’Italia, che si troverà ad affrontare ancora per molti giorni temperature sopra la media. Temperature che assumono carattere di eccezionalità al Nord, dove raggiungono valori primaverili anomali in particolare in Piemonte ed Emilia Romagna, con punte di +17-18°C.

In Piemonte, spiccano le seguenti temperature massime: +18°C a Govone; +17°C ad Alessandria, Asti, Bra, Alba, Mondovì, Casale Monferrato, Castell’Alfero; +16°C a Torino, Vercelli; +15°C a Novara, Biella.

In Emilia Romagna, tra le temperature massime più rilevanti di oggi, segnaliamo: +18°C a Bagnacavallo; +17°C a Reggio Emilia, Parma, Imola, Forlì, Poggio Renatico, Solarolo; +16°C a Bologna, Modena, Piacenza, Ferrara.

Di seguito, le temperature massime registrate nelle altre regioni italiane oggi, venerdì 17 febbraio:

+20°C a Lentini

+19°C a Castelvetrano, Francofonte, Tuglie

+18°C a Siracusa, Noto, Sciacca, Mineo, Paternò, Gallipoli, Lequile, Taurisano, Sapri, Sestu

+17°C a Pavia, Pico, Fondi, Catania, Trapani, Enna, Benevento, Carbonia, Porto Torres, Santadi, Ballao

+16°C a Roma, Milano, Monza, Como, Lecco, Cremona, Crema, Lodi, Aosta, Loano, Bressanone, Ancona, Terni, Orvieto, Latina, Terracina, Napoli, Boscoreale, Battipaglia, Lecce, Taranto, Cagliari, Sassari, Oristano, Olbia, Caltanissetta

+15°C a Verona, Rovereto, Bergamo, Brescia, Mantova, Sondrio, Ventimiglia, Firenze, Lucca, Macerata, L’Aquila, Chieti, Frosinone, Palermo, Agrigento, Cosenza, Caserta, Salerno, Avellino, Bari, Brindisi, Vieste, Pisticci, Alghero, Quartu Sant’Elena

+14°C a Genova, La Spezia, Savona, Imperia, Varese, Trento, Bolzano, Rovigo, Pisa, Prato, Empoli, Fermo, Viterbo, Tivoli, Messina, Campobasso, Isernia, Nuoro

+13°C a Vicenza, Belluno, Foligno, Pescara

+12°C a Padova, Treviso, Pordenone, Arezzo, Urbino, Perugia, Norcia, Spoleto, Termoli

+11°C a Trieste, Udine, Brunico, Siena, Ragusa

+10°C a Gubbio

+8°C a Venezia.

La situazione non cambierà nei prossimi giorni. Al Sud nel weekend esploderà la primavera con temperature sempre più vicine ai +20°C. E questo caldo anomalo continuerà anche la prossima settimana, con un ulteriore aumento termico dapprima al Nord, e poi anche al Centro-Sud.