Temperature polari in Piemonte: -30°C sul Monte Rosa, freddo intenso fino a venerdì

La colonnina di mercurio è scesa fino a -30°C la scorsa notte sul Monte Rosa, -23°C nel Gran Paradiso, -10°C a Cabella Ligure, con fase “clou” del freddo nei prossimi due giorni, quando anche nelle zone di pianura le minime dovrebbero scendere fino a -6°C/-7°C. Registrati -16°C a Sestriere, -18°C a Macugnaga (VCO), -11°C a Limone Piemonte. E’ la sesta volta che la temperatura scende a -30°C sul Monte Rosa in questa stagione invernale: non accadeva dall’inverno 2018-19.

“Il bacino del Mediterraneo è attualmente sotto l’influenza di aria fredda artica associata ad una vasta area di bassa pressione estesa dalla Russia fino alla penisola iberica,” spiega Arpa Piemonte. “Le fredde correnti artiche determinano flussi secchi ed in prevalenza orientali sulla nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, ma con temperature rigide, soprattutto al primo mattino. Tale situazione si protrarrà fino a venerdì, quando la rimonta dell’alta pressione dall’Atlantico favorirà un aumento delle temperature, in un contesto di bel tempo“.

