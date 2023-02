Temperature rigide in Toscana, notte gelida a Firenze ed Arezzo | DATI

MeteoWeb

Temperature minime glaciali in gran parte d’Italia nella notte appena trascorsa: il risveglio è stato gelido anche in Toscana, dove si sono registrati valori significativi. Tra le varie località, il Consorzio Lamma segnala -6,5°C ad Arezzo, -5,1°C a Firenze Peretola, -4,6°C a Pisa, -3,2°C a Lucca, -2,0°C a Grosseto e -0,2°C a Siena. Il servizio meteo regionale segnala inoltre forte inversione termica nelle valli.

