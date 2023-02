Tempesta artica negli USA: temperature record sulla East Coast, un morto

MeteoWeb

Ha provocato finora una vittima la tempesta artica che ha investito la East Coast degli USA, con temperature polari che non si registravano in 50 anni e, in alcuni casi, anche un secolo. A Boston, Massachusetts, la minima ha raggiunto i -23°C, un record, secondo il National Weather Service, in più di cento anni. La minima record risaliva al 1886 (-18°C).

Freddo polare a New York, con –15°C, ad Hartford, in Connecticut, -22°C, e a Concord, nel New Hampshire, -26°C. Il record assoluto è stato raggiunto in vetta al Monte Washington, nel New Hampshire, dove nella notte la temperatura wind-chill (temperatura percepita dal corpo umano) è scesa a -78°C.

L’unica vittima, al momento, è un bambino di pochi mesi: la vettura su cui il piccolo era a bordo con la madre, una 23enne, è stata colpita dal ramo di un albero abbattuto dal forte vento. La tragedia è avvenuta a Southwick, in Massachusetts. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni, il piccolo è morto.