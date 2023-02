Incredibile negli USA, -78,3°C al Monte Washington: è il nuovo record assoluto di freddo nazionale!

MeteoWeb

Situazione meteorologica folle negli Stati Uniti d’America, colpiti in queste ore da un’eccezionale irruzione glaciale provocata dal Vortice Polare. Nella notte italiana la temperatura è piombata su valori eccezionalmente bassi su tutta la costa orientale con -26°C a Portland, -23°C a Boston e Plymouth, -16°C a Pittsburgh, -15°C a New York, -14°C a Filadelfia. Ma il dato più clamoroso arriva dalla vetta del Monte Washington, a 1.917 metri di altitudine sul livello del mare nel New Hampshire, sui monti Appalachi, nella stessa latitudine di Perugia.

Quella del Monte Washington è una delle vette più famose e importanti degli Stati Uniti: è sede di una delle più note e popolari stazioni sciistiche, è la montagna più alta degli Stati Uniti Nord/Orientali e dal 1932 ospita un osservatorio meteorologico permanente che consente di raccogliere tutti i dati meteo da 91 anni. Ebbene, quello che è successo questa notte non era mai accaduto nella storia dell’osservatorio.

Nelle scorse ore, la temperatura è scesa a -43,6°C battendo il nuovo record mensile di febbraio che era di -43,3°C e risaliva al lontanissimo 1943, esattamente 80 anni fa. Ma il dato più importante è stato provocato dal vento che ha soffiato a 164,4km/h con una raffica massima a 204,3km/h determinando un wind-chill (temperatura percepita dal corpo umano) di -78,3°C. Mai nella storia degli Stati Uniti d’America, compreso l’Alaska, era stata raggiunta una temperatura di wind-chill così bassa. E’ il record assoluto di freddo di sempre nel territorio statunitense.

Dopo gli incredibili record di gennaio in Siberia e in Cina, questa temperatura rappresenta un nuovo tassello di freddo record in quest’inverno così estremo in tutto il mondo.