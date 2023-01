Incredibile in Cina, raggiunti i -53°C per la prima volta nella storia ed è solo l’inizio: allarme anche in Giappone e Corea

MeteoWeb

Il 22 gennaio 2023 è una giornata storica per la Cina: il dato è clamoroso, la temperatura è scesa per la prima volta a -53°C nel territorio cinese, battendo il nuovo record di freddo assoluto nazionale! Il precedente record di freddo nazionale era di -51,5°C raggiunti a Fuyun, nello Xinjiang, oltre 75 anni fa. Questo avviene nello stesso giorno in cui in Siberia un’altra località piomba per la prima volta a -50°C: quella di oggi è davvero una data memorabile per la climatologia mondiale.

Ma è anche una data che potremmo dimenticare presto, perché in Cina è soltanto appena iniziata l’ondata di gelo siberiano più grande della storia che nei prossimi giorni, soprattutto domani, Lunedì 23 Gennaio, e dopodomani, Martedì 24 Gennaio, stravolgerà tutti i record storici di freddo non solo del Paese, ma anche di Corea del Nord, Corea del Sud e Giappone, portando la neve persino a Taiwan. Ma andiamo con ordine.

Oggi in Cina ben 18 stazioni meteorologiche sono piombate sotto i -50°C: tra le più importanti, oltre ai -53,0°C di Jingtao bisogna segnalare le temperature minime di -51,4°C a Qianshao, -51,1°C a Mengwushiwei, -50,9°C a Shangkuli, -50,8°C a Mohe, -50,7°C a Moerdaoga, -50,6°C a Xinan, -50,3°C a Beijicun. Ha battuto il suo record storico anche Xinlin con -48,3°C. Per rendere l’idea della portata di questo freddo bisogna ricordare che la Cina non scendeva sotto i -50°C nel proprio territorio nazionale dal febbraio 1969, quindi da ben 54 anni, e soltanto nei giorni scorsi Mohe ha battuto il record, per la prima volta il 20 gennaio scendendo a -50,0°C e poi migliorando il proprio record giorno dopo giorno negli ultimi tre giorni.

Ma il record di oggi cadrà prestissimo, già domattina. Infatti questo è solo l’inizio di un’eccezionale ondata di gelo senza precedenti nella storia per la Cina centro/orientale, le due Coree e il Giappone. Le mappe delle termiche ad 850hPa (circa 1.500 metri di altitudine sul livello del mare in libera atmosfera) che pubblichiamo nel video di seguito evidenziano come nel momento più freddo, la mattina di Martedì 24 Gennaio, le isoterme di -20°C ingloberanno completamente tutta la Corea del Sud arrivando alla stessa latitudine di Malta, mentre a Seoul ci saranno -25°C alla stessa latitudine di Reggio Calabria, e a Shangai ci saranno isoterme di -16°C alla stessa latitudine del deserto del Sahara, più a sud del confine meridionale della Tunisia. Si tratta di valori clamorosi che non hanno alcun precedente storico e che determineranno temperature eccezionali, e anche clamorose nevicate soprattutto in Giappone, con accumuli impressionanti fin sulle coste. Ma nevicherà copiosamente anche in Cina, Corea del Nord e Corea del Sud.

Le clamorose temperature ad 850hPa nell'Est Asiatico tra oggi e Mercoledì: è l'irruzione gelida più intensa della storia!

Nelle mappe successive, invece, possiamo vedere le anomalie termiche alla stessa quota: si nota subito quanto sia piccola e insignificante l’anomalia odierna rispetto a quella dei prossimi due giorni. Nell’area a fondoscala del freddo si batteranno tutti i record di freddo storici, e tra domani e dopodomani sarà una zona estesa quasi quanto tutta l’Europa. Si tratta di un evento meteorologico di proporzioni davvero epocali, che se accadesse in Europa o Nord America calamiterebbe le attenzioni di tutti i media. Si tratta di un vero e proprio The Day After Tomorrow asiatico, con la differenza che in questo caso non è un film ma pura realtà.

Le incredibili mappe delle anomalie termiche dei prossimi giorni in Asia: un'ondata di freddo epocale

Su MeteoWeb seguiremo quest’irruzione siberiana con aggiornamenti speciali minuto per minuto: continuate a seguirci!