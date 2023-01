Allerta Meteo, in Giappone arriva il grande gelo Siberiano: “preparatevi al peggio”

Il Giappone si prepara a una delle ondate di gelo e neve più intense della storia: il freddo che ha portato le temperature a stravolgere numerosi record storici nei giorni scorsi con -63°C in Siberia e –53°C in Cina, nelle prossime ore piomberà sulla penisola di Corea e domani si estenderà anche al Giappone.

Secondo i meteorologi locali tra martedì 24 e giovedì 26 gennaio il Paese del Sol Levante vivrà una delle ondate di gelo e neve più intense della storia. Gli esperti hanno invitato i cittadini a prepararsi perché “ci saranno congelamenti dei tubi idrici, strade scivolose per i pedoni e traffico in tilt per l’impossibilità di percorrere strade e autostrade in gran parte del Paese“.