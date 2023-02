Tempesta di ghiaccio paralizza diversi Stati USA, dal Texas al Kentucky | FOTO

MeteoWeb

Almeno 8 Stati USA, dal Texas al Kentucky, sono stretti nella morsa di una tempesta di ghiaccio, causata dall’incontro di correnti umide provenienti dal Golfo del Messico e di correnti artiche che soffiano verso Sud, provenienti dal Canada. Milioni di persone sono colpite dal fenomeno, che ha già provocato almeno due morti in Texas. Allerte meteo, oltre che in Texas, sono state diramate in Oklahoma, Arkansas, New Mexico, West Virginia e Virginia. La situazione, destinata a peggiorare nelle prossime ore, dovrebbe proseguire almeno fino a giovedì.

Il clima invernale ha portato ghiaccio in un’ampia fascia degli Stati Uniti, causando la cancellazione di oltre 1.700 voli a livello nazionale, bloccando il traffico su un’interstatale attraverso l’Arkansas e provocando incidenti in Texas. Diversi cicli di precipitazioni miste, tra cui pioggia gelata e nevischio, sono in serbo per molte aree, il che significa che alcune regioni potrebbero essere colpite più volte, ha avvertito il Federal Weather Prediction Center.

Il National Weather Service ha emesso un avviso per tempesta invernale per un’ampia fascia del Texas e parti dell’Oklahoma sud-orientale e un avviso per ghiaccio attraverso la parte centrale dell’Arkansas nel Tennessee occidentale. Un’allerta meteo è in vigore in gran parte del resto dell’Arkansas e del Tennessee e in gran parte del Kentucky, del West Virginia e delle parti meridionali dell’Indiana e dell’Ohio.