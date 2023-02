Terremoto, forte scossa in Palestina: gente in fuga e panico | LIVE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito pochi minuti fa, alle 22:14 italiane (le 23:14 locali), il nord della Cisgiordania. La scossa s’è verificata nella zona di Jenin, in Palestina, ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione che è scesa in strada per lo spavento.

Al momento non ci sono ulteriori notizie, ma il timore è che la scossa possa avere provocato danni in quanto si è verificata in un’area densamente popolata in cui la popolazione vive in abitazioni che non prevedono tecnologie antisismiche.

Seguiranno aggiornamenti