Terremoto Turchia, il bilancio è sempre più drammatico: “mai visto niente di simile”

Diventa sempre più drammatico il bilancio del violento terremoto che stamattina ha colpito Turchia e Siria. Sono almeno 2.318, secondo l’ultimo bilancio, le persone che hanno perso la vita nei due Paesi a causa del potente terremoto di magnitudo 7.8 il cui epicentro è stato registrato nelle regioni turche meridionali. Secondo l’ultimo bilancio fornito dall’Autorità turca che si occupa della gestione delle emergenze e dei disastri naturali, l’Afad, sono almeno 1.498 le vittime in Turchia. Il totale dei morti in Siria è invece di almeno 820. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Sana, nelle zone che sono sotto il controllo del regime di Damasco sono decedute almeno 430 persone. I Caschi bianchi, invece, riferiscono di almeno 390 morti nelle zone controllate dall’opposizione nella Siria nordoccidentale.

La prima scossa di magnitudo 7.8 è stata registrata alle 4:17 ora locale (le 2:17 in Italia) e ha avuto come epicentro la cittadina di Pazarcik nella provincia turca di Kahramanmaras. Una seconda scossa di magnitudo 7.6 è stata registrata intorno alle 13:24 ora locale (le 11:24 in Italia) nel distretto di Elbistan, sempre nella provincia turca di Kahramanmaras.

Ad Adana crollati due edifici di 14 e 17 piani

Ad Adana, città del sud della Turchia a un centinaio di chilometri dall’epicentro del terremoto, sono crollati anche due edifici, rispettivamente, di 14 e 17 piani. Lo riportano i media turchi riportando quanto annunciato dal sindaco della città.

In Siria danneggiata la fortezza dei crociati Marqab

Il forte terremoto ha causato danni al Marqab, fortezza dei crociati che si trova in Siria a Baniyas, su una collina che domina il Mediterraneo. Lo riferisce la Direzione generale siriana delle Antichità e dei Musei, spiegando che parte di una torre e alcune pareti sono crollate. In Turchia il sisma ha distrutto il castello di Gaziantep, il simbolo più famoso della città: arti delle mura e delle torri di guardia della fortezza sono state rase al suolo e altre parti sono state pesantemente danneggiate.

Vescovo di Aleppo: “mai visto nulla di simile”

Mai visto nulla di simile, “eravamo al terzo piano, la paura è stata enorme e ora tutta la gente è in strada, al freddo e sotto la pioggia”. È il racconto di monsignor Antoine Audo, vescovo di Aleppo dei Caldei. “Non siamo abituati a questo genere di eventi, è la prima volta che vedo una cosa simile ad Aleppo”, dice in una intervista a Vatican News. “Stanotte dormiremo all’entrata del vescovado o altrove, vedremo cosa fare. C’è – ripete – una grande paura, ci sono danni ovunque, anche in cattedrale. Le biblioteche sono distrutte, le case crollate: è una situazione apocalittica”.

Il vescovo racconta di altre persone che sono riuscite a salvarsi, nonostante “metà dei loro palazzi siano crollati”. Mentre è al telefono, sta andando a vedere la situazione. “Tante persone sono in macchina, tutti hanno i cellulari in mano e cercano di comunicare. La situazione è molto triste e ora servono mezzi di soccorso, elettricità. Questo è il problema”, prosegue. “I cellulari si stanno scaricando, ma per ora siamo in continuo contatto“, dice con la voce rotta dall’emozione il vescovo Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell’Anatolia. “Qui ci sono centinaia di morti, ma nella zona dell’epicentro – precisa – si parla di migliaia di persone che hanno perso la vita. So che un ospedale è crollato, un altro è fuori uso, sono oltre duecento le abitazioni crollate ed è difficile arrivare in quei luoghi”.

Pazienti di un ospedale fuggono e si salvano

Quasi un miracolo nella tragedia immane che ha colpito la Turchia e la Siria: i pazienti dell’ospedale di Gaziantep, vicino all’epicentro turco del terremoto, si sono messi in salvo riuscendo a scappare, nonostante le precarie condizioni fisiche. Gökce Bay, che ha subito un trapianto di rene solo domenica, racconta alla BBC: “ero al secondo piano dell’ospedale quando è iniziato il terremoto. Non ricordo nemmeno come ho tolto la flebo dal mio braccio per fuggire”. Spiega che “tutti si sono aggrappati l’un l’altro per aiutarsi, pensavamo tutti che non ce l’avremmo fatta e saremmo morti. Quando siamo arrivati in strada, tutti abbiamo iniziato a piangere”. “Siamo sopravvissuti – aggiunge – ma eravamo tutti ricoverati ed eravamo fuori con un clima molto freddo. Solo ieri sono stata operata ai reni e ora sono fuori con le infradito sotto la pioggia, i piedi fradici. Non solo io, alcuni pazienti molto anziani sono fuori senza giacche o scarpe. Alcuni pazienti anziani con sedia a rotelle non potevano nemmeno muoversi per uscire, quindi le infermiere sono venute a chiedere aiuto. Alcuni infermieri sono ancora in ospedale per prendersi cura dei pazienti che sono in terapia intensiva”.

La Siria chiede aiuto alla comunità internazionale

Il governo siriano ha chiesto aiuto alla comunità internazionale a seguito del devastante terremoto. “La Siria invita gli Stati membri delle Nazioni Unite, il Comitato internazionale della Croce Rossa e altre organizzazioni umanitarie a sostenere gli sforzi del governo siriano per far fronte al devastante terremoto“, afferma il Ministero degli Esteri di Damasco in un comunicato. Oltre 300 militari russi e 60 veicoli delle forze armate di Mosca sono già al lavoro in Siria per collaborare alle operazioni di soccorso dopo il terremoto. Lo ha detto il Ministero della Difesa russo, citato dall’agenzia Interfax.

Il Presidente turco, Receyyp Tayyip Erdogan, ha avuto un colloquio con il Presidente russo, Vladimir Putin, in merito al devastante sisma. Erdogan, secondo quanto riferisce il Cremlino, ha ordinato “agli organi competenti del suo Paese di accettare l’aiuto dei soccorritori russi”.

“La nostra prima risposta di assistenza alla Turchia è già in corso e le organizzazioni umanitarie sostenute dagli Stati Uniti in Siria stanno rispondendo agli effetti del terremoto in tutto il Paese“. A dichiararlo è il Segretario di Stato americano Antony Blinken in una nota stampa pubblicata sul sito del Dipartimento. Il Segretario di Stato ha aggiunto che si stanno “valutando le nostre opzioni di risposta globale” e ha ordinato al suo team “rimanere in stretto contatto con i nostri alleati turchi e i nostri partner umanitari nei prossimi giorni per determinare ciò di cui la regione ha bisogno”. “Gli Stati Uniti esprimono la nostra profonda tristezza per la tragica perdita di vite umane e la distruzione in Turchia e in Siria”, ha continuato Blinken offrendo le condoglianze alle famiglie colpite dalla tragedia, aggiungendo che gli USA sono determinati a “fare tutto il possibile per aiutare le persone colpite da questi terremoti nei giorni, nelle settimane e nei mesi a venire”.