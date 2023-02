Terremoto Turchia, c’è ancora speranza: una mamma e il suo bimbo salvati dopo oltre 100 ore sotto le macerie, in salvo anche un 20enne | VIDEO

MeteoWeb

A 5 giorni dal terribile terremoto che ha colpito al confine tra Turchia e Siria, c’è ancora speranza tra le macerie dei tanti edifici crollati. Prosegue instancabile il lavoro dei soccorritori alla ricerca di eventuali sopravvissuti, nonostante il tempo ormai trascorso da quel fatidico 6 febbraio sia ormai oltre la finestra entro cui è possibile trovare sopravvissuti. Il meteo inclemente poi, con neve e gelo, oltre ad ostacolare i soccorsi, può rivelarsi fatale per le persone sotto le macerie. Eppure, in questa situazione drammatica e complicata, oggi i soccorritori sono ancora riusciti a trovare persone in vita.

Una madre e il suo bambino, che erano sotto le macerie a Antakya (Antiochia), sono stati salvati dopo 110 ore. Salvato anche un 20enne. Commoventi le immagini del video in alto, che mostrano il salvataggio di queste persone ad ormai 5 giorni dal terremoto.

Vigili del Fuoco italiani al lavoro tra clima rigido e repliche

Il team Usar (Urban search and rescue) dei Vigili del Fuoco italiani, inviato nell’ambito del Meccanismo europeo di Protezione Civile, è al lavoro da 4 giorni ad Antiochia nelle operazioni di ricerca e soccorso dispersi. Stamattina il team ha recuperato il corpo privo di vita di un uomo. Salgono così a cinque le persone decedute recuperate, 2 quelle salvate dalle squadre italiane. “Complesso lo scenario di intervento per le rigide temperature e le repliche”, indicano i Vigili del Fuoco.