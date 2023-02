Terremoto Turchia: gli USA inviano la portaerei Bush nel Mediterraneo per gli aiuti

MeteoWeb

Tra i vari asset che gli Stati Uniti stanno spostando nella regione del Mediterraneo per fornire assistenza alla Turchia, devastata dal terremoto, è compresa anche la portaerei George H.W. Bush. Lo ha riferito il Portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder. L’unità navale, ha detto, sarà in posizione nel Mediterraneo se la Turchia dovesse richiedere aiuto.

Gli USA hanno inviato oltre 150 persone dei team di soccorso per il terremoto in Turchia, ha affermato il Segretario di Stato Antony Blinken, preannunciando per i prossimi giorni ulteriori notizie sull’assistenza americana ad Ankara.