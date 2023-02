“Credevamo fosse l’Apocalisse, mai vista una cosa simile”: il racconto dei testimoni in Turchia

MeteoWeb

“Credevamo fosse l’Apocalisse“: sono le parole di una giovane donna a Kahramanmaras, nel Sud della Turchia, nella provincia epicentro del devastante terremoto magnitudo 7.9 della scorsa notte, seguito da forti repliche. “La nostra è una regione sismica e siamo abituati alle scosse, ma non avevamo mai visto una cosa simile“, ha sottolineato Melisa, 23 anni. “Siamo in strada dalle 4.30 di questa mattina. Piove a dirotto e nevica, ma nessuno osa rientrare a casa dopo le tante scosse“.

Molti rientrati in casa sono usciti di nuovo in preda al terrore quando si è verificata la scossa magnitudo 7.5 alle 11:24 ora italiana. A Diyarbakir una donna sulla trentina ha raccontato: “Siamo usciti di casa in preda al panico. La scossa era quasi la stessa di quella della notte. Ora ho talmente paura che non voglio tornare nel mio appartamento. Non so cosa succederà“.