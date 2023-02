Terremoto Turchia, la Russia attiva il monitoraggio satellitare con Roscosmos

MeteoWeb

Su richiesta del ministero russo per le Emergenze, Roscosmos ha utilizzato tutte le forze e i mezzi del gruppo spaziale russo per il telerilevamento della Terra, nonché i mezzi della Carta internazionale sullo spazio e i grandi disastri, per condurre il monitoraggio spaziale del territorio dove si è verificato il terremoto nella parte orientale della penisola di Anatal. E’ quanto compare in una nota inviata dalla stessa agenzia Roskosmos.

Il rapporto Russia Turchia

E’ noto infatti che la cooperazione tra Russia e Turchia è sempre esistita, intensificandosi nell’ ultimo periodo, soprattutto in seguito al conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca e Ankara infatti stanno rafforzando il dialogo sia sul fronte energetico, sia su quello commerciale e bancario. Anche grazie a una certa affinità, umana e politica, tra i leader dei due Paesi