Tragico incidente in Australia, 16enne muore dopo attacco di uno squalo

Tragico incidente nell’Australia occidentale: una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata attaccata da uno squalo mentre nuotava in un fiume, lo Swan River. La giovane era su una moto d’acqua insieme ad alcuni amici: secondo quanto dichiarato dall’ispettore Paul Robinson è possibile che la ragazza si sia tuffata in acqua per nuotare con i delfini visti nelle vicinanze, e l’attacco sarebbe avvenuto poco dopo. Robinson ha descritto l’incidente come “molto traumatico”.

Secondo gli esperti è la presenza di squali nella parte del fiume interessata è insolita. Nel Paese si registrano circa 20 attacchi di squali ogni anno.