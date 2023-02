Trovato il primo frammento dell’asteroide esploso sulla Manica

MeteoWeb

È stato trovato il primo frammento dell’asteroide entrato nell’atmosfera sulla Manica nella notte fra 12 e 13 febbraio. A trovare il meteorite in Normandia è stata una studentessa di 18 anni. “Grazie ai calcoli della nostra scienziata Auriane Egal al Planétarium, dei suoi colleghi della Western University e di Vigie-ciel, siamo riusciti a determinare la caduta e raccogliere 100 grammi!”, ha scritto in un tweet l’astrofisico Olivier Hernandez.

Il bolide è stato osservato alle 03:59 in Francia ma anche in Gran Bretagna, Olanda e Belgio, scatenando uno tsunami di foto e video sui social. L’annunciato ingresso nell’atmosfera di questo asteroide, rinominato 2023 CX1, ha dato agli appassionati di astronomia il tempo di sistemarsi e godersi il fenomeno. L’asteroide è stato avvistato da diversi telescopi quasi sette ore prima di entrare nell’atmosfera, il che ha permesso di seguirlo e calcolare la sua orbita in modo molto preciso. Le osservazioni così pubblicate e messe a disposizione della comunità scientifica sono state elaborate da un team del JPL/CalTech della NASA per determinare l’orbita dell’asteroide.

Anche in Italia ieri, un enorme bolide ha illuminato a giorno i cieli del Centro-Sud: anche qui, è iniziata la caccia al meteorite.