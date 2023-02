Ultima occasione per vedere la cometa verde dei Neanderthal, trovarla in cielo sarà facilissimo

MeteoWeb

La rara cometa verde che ha sfrecciato vicino alla Terra per la prima volta dall’età della pietra sta per passare proprio vicino a Marte, e l’avvicinamento cosmico irripetibile potrebbe essere visibile con un semplice binocolo.

La cometa C/2022 E3 (ZTF), apparirà come una debole macchia a forma di ventaglio accanto al Pianeta Rosso mentre passerà tra le orbite della Terra e di Marte nelle sere di venerdì 10 febbraio e sabato 11 febbraio, secondo EarthSky.org.

Sarà la nostra ultima grande occasione per individuare la palla di ghiaccio cosmica prima che si allontani a circa 207mila km/h sul suo percorso altamente ellittico di 50.000 anni intorno al Sole.

Perché la cometa è verde?

Le comete di questo tipo hanno due code: una formata da polvere espulsa dal vento solare e l’altra composta da gas, che appare dietro i blocchi di ghiaccio che costituiscono il corpo della cometa mentre vengono riscaldati dalla radiazione solare. La cometa verde, che è stata scoperta per la prima volta nel marzo 2022 dagli astronomi della Zwicky Transient Facility in California, deve il suo insolito bagliore verde al carbonio biatomico rilasciato nella sua scia, un tipo di molecola di carbonio che assorbe la luce dal Sole per poi emetterla sotto forma di coda verde fluorescente.

Come vedere la cometa verde dei Neanderthal

Per individuare la cometa verde mentre passa davanti a Marte, gli osservatori nell’emisfero settentrionale dovrebbero rivolgere lo sguardo a Ovest dopo il tramonto del Sole e trovare Marte, un punto di luce arancione a destra della costellazione di Orione. La cometa dovrebbe essere appena un grado sopra il pianeta vicino alla costellazione dell’Auriga, e può essere localizzata con un binocolo o, se è troppo debole, un piccolo telescopio.

Se non è facile individuare immediatamente la cometa, lasciate che gli occhi si adeguino e si concentrino sulla sua posizione utilizzando le app di osservazione delle stelle. In ogni caso, è possibile guardare la cometa grazie al live streaming del Virtual Telescope Project a cura dell’astrofisico Gianluca Masi, che inizierà alle 20 ora italiana dell’11 febbraio.

L’ultimo “saluto” alla Terra

L’ultima volta che la cometa verde è stata visibile dalla Terra è stata quando gli umani moderni e gli uomini di Neanderthal coesistevano, e potrebbe non essere mai più visibile. La cometa non è legata al nostro Sistema Solare e si prevede che lo lascerà per sempre a meno che la sua orbita non venga alterata dalla gravità di qualche oggetto sconosciuto dello Spazio profondo che la riporterebbe indietro. Anche in quel caso, però, potrebbero passare milioni di anni prima che C/2022 E3 (ZTF) ritorni a “salutare” la Terra.