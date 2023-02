Gli USA abbattono il pallone spia cinese: il VIDEO con le operazioni in diretta

MeteoWeb

Gli USA hanno iniziato le operazioni per abbattere il pallone spia cinese che da giorni sorvola il territorio americano. Il piano è quello di abbatterlo quando si troverà sull’Oceano Atlantico, in modo da evitare che i detriti possa colpire zone abitate. L’obiettivo è anche quello di procedere all’abbattimento quando il pallone spia si troverà nelle acque territoriali: in questo modo, potranno essere recuperati e ispezionati i detriti.

Nel video seguente, le operazioni in diretta dagli Stati Uniti.