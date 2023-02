USA, la neve sorprende Portland: c’è chi ne approfitta per sciare in città | FOTO

MeteoWeb

Nel Nord/Ovest della costa occidentale degli USA, gran parte della più grande città dell’Oregon è rimasta bloccata dopo che sono caduti inaspettatamente quasi 30 cm di neve: il fenomeno ha colto Portland di sorpresa, bloccando il traffico durante l’ora di punta del mercoledì sera e intrappolando gli automobilisti sulle strade, alcuni dei quali hanno trascorso la notte nelle loro auto.

In tanti ne hanno approfittato per sciare sulla coltre in città (foto nella gallery). La neve ha iniziato a sciogliersi più tardi nel corso della giornata, ma quando le temperature si sono abbassate e la notte è scesa, le strade sono diventate scivolose per il ghiaccio.