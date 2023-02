Meteo USA, record a Portland: la città registra il giorno più nevoso degli ultimi 80 anni | FOTO

MeteoWeb

Una potente tempesta si sta abbattendo su parte degli Stati Uniti, portando freddo e forte maltempo. Mentre in California nevica fino a bassa quota, per Portland, la città più grande dell’Oregon, la giornata di mercoledì 22 febbraio è stata il suo secondo giorno più nevoso mai registrato. La stazione meteorologica ufficiale della città, infatti, ha registrato 27,4cm di neve: questa è la maggior quantità di neve che la città ha registrato in un solo giorno in 80 anni. Il 21 gennaio 1943, la città ha misurato la sua più grande nevicata totale giornaliera, con 36,5cm di neve.

La forte neve di ieri si è accumulata rapidamente in tutta la regione, creando il caos sulle strade. Almeno 70 auto sono state abbandonate sul lato ovest della US Highway 26 dopo che le condizioni sono peggiorate: alcuni automobilisti sono rimasti bloccati sull’autostrada per più di nove ore. Anche questa mattina, le strade erano ancora coperte di neve e ghiaccio.

Le scuole sono chiuse per la giornata in tutto il nord-ovest dell’Oregon e nel sud-ovest di Washington, insieme a molti uffici cittadini, di contea e statali. E decine di voli in entrata e in uscita dall’Aeroporto Internazionale di Portland sono state cancellate.