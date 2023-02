USA: oltre 3 milioni di sfollati per disastri naturali nel 2022

MeteoWeb

I disastri naturali, aggravati dal cambiamento climatico, stanno causando milioni di sfollati negli USA. Secondo un nuovo rapporto del Census Bureau diffuso da Politico, più di 3 milioni di adulti americani sono stati costretti a lasciare le loro case nell’ultimo anno a causa di uragani, inondazioni e altri eventi. Si tratta di un numero pari all’1,4% della popolazione adulta degli USA e include l’11% degli adulti in Louisiana.

La stima del Census Bureau supera di gran lunga altri conteggi simili, suggerendo che i dati precedenti sottovalutano questa crisi in corso. Ad esempio l’Internal Displacement Monitoring Centre, che tiene traccia delle persone sfollate all’interno del proprio paese per qualsiasi motivo, ha stimato che i disastri hanno sfollato una media di 800.000 residenti all’anno negli Stati Uniti dal 2008 al 2021. La maggior parte degli sfollati documentati dal Census Bureau sono stati a breve termine, ma circa il 16% degli adulti non è mai tornato a casa e il 12% è rimasto fuori casa per più di sei mesi. I tassi di evacuazione sono più alti per le famiglie più povere, che guadagnano meno di 25.000 dollari all’anno.