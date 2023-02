Valanga travolge sciatore in Alto Adige, morto in ospedale

MeteoWeb

Uno sciatore è stato travolto da una valanga restando sepolto per diverse ore sotto la neve nella zona di Monte Spicco, in Valle Aurina, in Alto Adige: il 30enne altoatesino è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale di Brunico, dopo essere stato soccorso nella tarda serata di ieri. E’ deceduto questa mattina.

A lanciare l’allarme erano stati i familiari che non l’avevano visto rientrare da una gita scialpinistica.

Dopo le recenti forti nevicate, nella zona il pericolo valanghe è ‘forte’ di grado 4 su una scala che va da 1 a 5 e di conseguenza le escursioni fuoripista sono assolutamente sconsigliate.