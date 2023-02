Vento forte in Friuli: oltre 70 km /h nell’isontino e nell’area giuliana

MeteoWeb

La Sala operativa regionale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha reso noto di non avere registrato particolari danni dovuti al forte vento, preannunciato dall’allerta meteo. Al momento si registrano raffiche comprese tra i 50 e 72 km/h nella zona dell’isontino e in area giuliana. Vento forte anche in vetta fino a 40 km/h. Si prevede un aumento delle raffiche durante la giornata di oggi.

Nonostante non si siano registrati gravi danni, sono stati comunque effettuati diversi interventi. La notte scorsa i volontari della protezione civile sono intervenuti per un albero che è crollato nel comune di Farra d’Isonzo (Gorizia). La pianta è stata rimossa e la viabilità ripristinata. A causa del forte vento e degli oggetti trascinati sulla strada, a Trieste, questa notte, per gli equipaggi di due ambulanze è stato necessario chiamare i vigili del fuoco per la rimozione di oggetti finiti lungo la viabilità che impedivano il transito.

Dalle 23 di ieri alle 8 di oggi, sono state 30 le chiamate Nue112 per richieste di soccorso tecnico riconducibili al forte vento per alberi e pali caduti su strada, per tettoie e recinzioni crollate, per gru, impalcature, imposte e grondaie pericolanti, per barriere new jersey e transenne rovesciate e per cassonetti vaganti. Tredici chiamate dall’ex provincia di Gorizia (Monfalcone, Farra d’Isonzo, Gradisca d’Isonzo, Selz di Ronchi dei Legionari, San Martino del Carso di Sagrado, Gorizia), passate alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Gorizia. Altrettante chiamate provenienti dalla ex provincia di Trieste (Trieste, Sistiana, Basovizza), passate alla sala operativa dei Vigili del fuoco Trieste. Quattro chiamate, infine, provenienti dalla ex provincia di Udine (Paludo di Latisana, Lignano Sabbiadoro, San Odorico al Tagliamento di Flaibano, Bicinicco), passate alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Udine.

