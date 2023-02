Potenti raffiche di vento spazzano Sydney, la vela prende il volo | VIDEO

MeteoWeb

Sabato scorso fortissime raffiche di vento si sono abbattute sull’evento SailGp di Sydney: tanti danni e tanta paura ma fortunatamente nessun ferito grave. Le gare di domenica sono state annullate.

Il video in alto mostra il vento mentre flagella base del Team Canada, facendo sbattere sulle tensostrutture la vela dell’F50, il monotipo foiling catamarano utilizzato dai team SailGP.

“Nonostante SailGP abbia lavorato a stretto contatto con esperti meteorologi locali e avesse un proprio team dedicato, sabato c’è stato un grande incremento del vento proprio nel mezzo del processo di alaggio,” ha affermato Brad Marsh, responsabile delle operazioni per il team tecnico di SailGP. Dall’inizio delle operazioni, l’intensità del vento è improvvisamente quadruplicata, non dando alle squadre il tempo di mettere in sicurezza le barche.

La tempesta che ha colpito Sydney sabato notte ha lasciato più di 60mila persone senza elettricità. All’aeroporto di Sydney sono stati segnalati venti fino a 93 km/h mentre nella città di Moss Vale, a circa 142 km a Sud/Ovest di Sydney, le raffiche di vento hanno raggiunto picchi di 106 km/h.