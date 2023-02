Spazio: Webb rileva un asteroide estremamente piccolo nella fascia principale

MeteoWeb

Un asteroide di 100-200 metri precedentemente sconosciuto, all’incirca delle dimensioni del Colosseo di Roma, è stato rilevato da un team internazionale di astronomi europei utilizzando il telescopio spaziale James Webb di NASA/ESA/CSA. Il loro progetto ha utilizzato i dati della calibrazione del Mid-InfraRed Instrument (MIRI), in cui il team ha rilevato casualmente un asteroide. L’oggetto è probabilmente il più piccolo osservato fino ad oggi da Webb e potrebbe essere un esempio di un oggetto che misura meno di 1 chilometro di lunghezza all’interno della fascia principale degli asteroidi, situata tra Marte e Giove. Sono necessarie ulteriori osservazioni per caratterizzare meglio la natura e le proprietà di questo oggetto.

Il Sistema Solare pullula di asteroidi e piccoli corpi rocciosi: gli astronomi attualmente conoscono più di 1,1 milioni di questi resti rocciosi dei primi giorni del sistema solare. Si prevede che la capacità del telescopio spaziale James Webb di esplorare questi oggetti a lunghezze d’onda infrarosse porterà a una nuova scienza rivoluzionaria, ma un team di scienziati ha dimostrato che Webb ha anche un’attitudine a rilevare casualmente oggetti piccoli e precedentemente sconosciuti.

“Noi – in modo del tutto inaspettato – abbiamo rilevato un piccolo asteroide nelle osservazioni di calibrazione MIRI pubblicamente disponibili“, ha spiegato Thomas Müller, astronomo presso il Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, in Germania. “Le misurazioni sono alcune delle prime misurazioni MIRI mirate al piano dell’eclittica e il nostro lavoro suggerisce che molti nuovi oggetti verranno rilevati con questo strumento”.

Le osservazioni di Webb che hanno rivelato questo piccolo asteroide non erano originariamente progettate per cercare nuovi asteroidi. In realtà, erano immagini di calibrazione dell’asteroide della fascia principale (10920) 1998 BC1, che gli astronomi hanno scoperto nel 1998, ma il team di calibrazione li considerava fallite per motivi tecnici dovuti alla luminosità del bersaglio e al puntamento sfalsato del telescopio. Nonostante ciò, i dati sull’asteroide 10920 sono stati utilizzati dal team per stabilire e testare una nuova tecnica per limitare l’orbita di un oggetto e stimarne le dimensioni. La validità del metodo è stata dimostrata per l’asteroide 10920 utilizzando le osservazioni del MIRI combinate con i dati dei telescopi terrestri e della missione Gaia dell’ESA.

Nel corso dell’analisi dei dati MIRI, il team ha trovato l’intruso più piccolo e precedentemente sconosciuto nello stesso campo visivo. I risultati del team suggeriscono che l’oggetto misura 100-200 metri, occupa un’orbita con un’inclinazione molto bassa e si trovava nella regione interna della fascia principale al momento delle osservazioni di Webb. “I nostri risultati mostrano che anche le osservazioni di Webb “fallite” possono essere scientificamente utili, se si ha la giusta mentalità e un po’ di fortuna“, ha spiegato Müller. “Il nostro rilevamento si trova nella fascia principale degli asteroidi, ma l’incredibile sensibilità di Webb ha permesso di vedere questo oggetto di circa 100 metri a una distanza di oltre 100 milioni di chilometri”.

Il rilevamento di questo asteroide – che il team sospetta essere il più piccolo osservato fino ad oggi da Webb e uno dei più piccoli rilevati nella fascia principale – avrebbe, se confermato come una nuova scoperta di asteroidi, importanti implicazioni per la nostra comprensione della formazione ed evoluzione del sistema solare. I modelli attuali prevedono la presenza di asteroidi fino a dimensioni molto piccole, ma i piccoli asteroidi sono stati studiati in modo meno dettagliato rispetto alle loro controparti più grandi a causa della difficoltà di osservare questi oggetti. Le future osservazioni di Webb dedicate consentiranno agli astronomi di studiare asteroidi di dimensioni inferiori a 1 chilometro, fornendo i dati necessari per perfezionare i nostri modelli della formazione del sistema solare.

Inoltre, questo risultato suggerisce che Webb sarà anche in grado di contribuire in modo fortuito al rilevamento di nuovi asteroidi. Il team sospetta che anche brevi osservazioni MIRI vicine al piano del sistema solare includeranno sempre alcuni asteroidi, la maggior parte dei quali saranno oggetti sconosciuti.

Per confermare che l’oggetto rilevato è un asteroide scoperto di recente, sono necessari più dati sulla posizione relativi alle stelle sullo sfondo dagli studi di follow-up per limitare l’orbita dell’oggetto.

“Questo è un risultato fantastico che evidenzia le capacità del MIRI di rilevare in modo fortuito una dimensione degli asteroidi precedentemente non rilevabile nella fascia principale. Le ripetizioni di queste osservazioni sono in fase di programmazione e ci aspettiamo pienamente nuovi intrusi di asteroidi in quelle immagini!”, ha concluso Bryan Holler, scienziato di supporto di Webb presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimora, negli USA.